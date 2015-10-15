专访：土耳其总理称安卡拉爆炸事件与“伊斯兰国”等武装组织有关

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伊斯坦布尔10月14日（记者 Samia Nakhoul/Nick Tattersall） - 土耳其总理达乌特奥卢（Ahmet Davutoglu）周三对路透称，安卡拉爆炸事件的部分嫌犯曾在叙利亚呆过数月，他们可能与“伊斯兰国”及库尔德武装组织有关系。
他称，安卡拉爆炸事件旨在破坏11月1日的议会选举。安卡拉周六发生自杀式爆炸事件，造成97人丧生。
“我们正在对‘伊斯兰国’和库尔德工人党（PKK）这两个恐怖组织进行调查，因为我们有自杀式炸弹袭击者与‘伊斯兰国’有关以及与PKK组织有些关联的确定证据，”达乌特奥卢在伊斯坦布尔接受采访时称。
“部分嫌犯在叙利亚呆了好几个月。”
有批评观点称，土耳其当局在抓捕圣战嫌疑人方面行动不力。达乌特奥卢对此予以驳斥。此外，还有报导称，安卡拉爆炸事件一名主要嫌犯的父亲一年前曾就其子的极端行为报警，但有关当局没有任何作为。达乌特奥卢称这些报导不属实。
土耳其方面正在就情报及安全机构在爆炸袭击准备阶段是否存在工作失误进行调查。达乌特奥卢称，土耳其之前曾挫败过此类袭击阴谋，该国警方、情报部门及安全机构负责人也被解除过职务。
“我们正在搜查每个人，我们以前也曾阻止过其它（袭击）阴谋……即使每隔100米就有一个岗哨，你也能想象得出这有多么艰难，”达乌特奥卢说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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