韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透柏林7月18日 - 德国政府发言人Steffen Seibert周一表示，动用死刑的国家不能成为欧盟成员。土耳其总统埃尔多安周末称在恢复死刑方面不能延迟。
“德国和欧盟成员国对此持明确立场：我们坚决反对死刑，”Steffen Seibert在柏林的一场新闻发布会上说道。
欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里表示，实施死刑的国家不能加入欧盟；土耳其是欧洲委员会中的一员，受欧洲人权公约的制约，政变不能成为土耳其脱离法律限制的理由。
土耳其力求加入欧盟，于2014年废除死刑，但军事政变失败后，埃尔多安周日称政府将与反对党讨论恢复死刑事宜。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。