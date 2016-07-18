德国称若土耳其恢复死刑 将终结其入欧谈判

路透柏林7月18日 - 德国政府发言人Steffen Seibert周一表示，动用死刑的国家不能成为欧盟成员。土耳其总统埃尔多安周末称在恢复死刑方面不能延迟。

“德国和欧盟成员国对此持明确立场：我们坚决反对死刑，”Steffen Seibert在柏林的一场新闻发布会上说道。

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里表示，实施死刑的国家不能加入欧盟；土耳其是欧洲委员会中的一员，受欧洲人权公约的制约，政变不能成为土耳其脱离法律限制的理由。

土耳其力求加入欧盟，于2014年废除死刑，但军事政变失败后，埃尔多安周日称政府将与反对党讨论恢复死刑事宜。(完)