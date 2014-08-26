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时事要闻 | 2014年 8月 26日 星期二 17:49 BJT

土耳其要求导弹防御系统投标企业延长投标有效期

路透安卡拉8月26日 - 土耳其要求在远程导弹防御系统招标中投标的企业延长其投标有效期，暗示尽管一家中国企业暂时中标，土耳其可能仍在考虑其他选择。

土耳其国防部副部长在声明中称，投标企业被要求将其投标有效期延长至年底。

去年9月，中国精密机械进出口总公司通过招投标获得土耳其34亿美元的订单，这招致土耳其西方盟友的不满。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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