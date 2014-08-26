土耳其要求导弹防御系统投标企业延长投标有效期

白宫称特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
路透安卡拉8月26日 - 土耳其要求在远程导弹防御系统招标中投标的企业延长其投标有效期，暗示尽管一家中国企业暂时中标，土耳其可能仍在考虑其他选择。
土耳其国防部副部长在声明中称，投标企业被要求将其投标有效期延长至年底。
去年9月，中国精密机械进出口总公司通过招投标获得土耳其34亿美元的订单，这招致土耳其西方盟友的不满。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
智利当局最初下令疏散Valparaiso附近沿岸地区的民众以防海啸发生，但很快取消了命令。Valparaiso位于圣地亚哥以西大约97公里。