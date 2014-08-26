土耳其要求导弹防御系统投标企业延长投标有效期

《汇市简讯》美元/日圆升破110日股站上19,000点，风险情绪升温

0235GMT * 尽管朝鲜(北韩)紧张情势逐步升温，市场风险情绪仍上扬，美元/ 日圆以及日股皆上涨 * 日股升穿19,000点，至19,038点，日内上涨近1% * 美元/日圆也回到110.00上方，至110.10，稍早跌至109.60 * 不过110.00有卖兴，110.35有期权到期，卖压更大 * 110.35有总计6.2亿美元的单纯期权到期 * 小时图一目均衡云区支撑位在109.68-78，小时图一目均衡转换线 在109.85 (完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)