土耳其要求导弹防御系统投标企业延长投标有效期

日本股市：日经指数续升站上19,000大关，受美股涨势激励
路透东京4月25日 - 日本股市日经指数周二重新站上19,000大关，为三周来首见，因受到美股涨势激励，朝鲜(北韩)并未再度试射飞弹以纪念建军节，亦令市场如释重负。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉8月26日 - 土耳其要求在远程导弹防御系统招标中投标的企业延长其投标有效期，暗示尽管一家中国企业暂时中标，土耳其可能仍在考虑其他选择。
土耳其国防部副部长在声明中称，投标企业被要求将其投标有效期延长至年底。
去年9月，中国精密机械进出口总公司通过招投标获得土耳其34亿美元的订单，这招致土耳其西方盟友的不满。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京4月25日 - 日本股市日经指数周二重新站上19,000大关，为三周来首见，因受到美股涨势激励，朝鲜(北韩)并未再度试射飞弹以纪念建军节，亦令市场如释重负。
0235GMT * 尽管朝鲜(北韩)紧张情势逐步升温，市场风险情绪仍上扬，美元/ 日圆以及日股皆上涨 * 日股升穿19,000点，至19,038点，日内上涨近1% * 美元/日圆也回到110.00上方，至110.10，稍早跌至109.60 * 不过110.00有卖兴，110.35有期权到期，卖压更大 * 110.35有总计6.2亿美元的单纯期权到期 * 小时图一目均衡云区支撑位在109.68-78，小时图一目均衡转换线 在109.85 (完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透台北4月25日 - 民间智库--台湾经济研究院周二表示，上修台湾今年全年GDP年增率预估0.6个百分点至2.04%，通膨率则估为1.2%。