土耳其官员称需至少6个月才能决定与中国的导弹合同

路透伊斯坦布尔11月14日 - 土耳其国防部高官巴亚尔(MuradBayar)周四表示，土耳其关于是否与中国一家遭美国制裁的企业共同生产防空和导弹防御系统的决定很可能至少需要六个月。

土耳其9月曾宣布，选择中国精密机械进出口总公司的导弹防御系统投标方案。参与竞标的还有俄罗斯、美国和欧洲企业。土耳其的这一决定令北约成员国震惊不已。

土耳其官员随后表示，与中国企业的导弹防御合同尚未尘埃落定。

巴亚尔在伊斯坦布尔对记者表示：“我们的近期目标是在大约6个月内（与中国）在合同谈判上达到一个合理程度，并搞清楚是否能与第一选择实施该计划。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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