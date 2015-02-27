土耳其就导弹防御系统采购继续接洽美欧竞标者--官员

路透安卡拉2月26日 （记者 Orhan Coskun/Tulay Karadeniz） - 两位土耳其官员周四称，因首选的中国企业尚未满足价值数十亿美元的导弹防御系统项目的所有要求，该国正继续推进与美国和欧洲公司的谈判。

2013年，作为北约成员国的土耳其选择中国精密机械进出口总公司为其提供价值34亿美元的导弹防御系统，引发美国和西方国家对安全和兼容性的关切。

土耳其国防部长上周表示，土耳其并不打算将该系统并入北约的基础设施，然而仅数天后，土耳其总统发言人却表示将进行系统合并。

一名国防官员周四告诉路透，中国的方案仍存在很多疑问，尤其是在提升土耳其国防工业的“技术转让”问题上。

“仍在就这个问题进行接触，安全技术转让是投标中的最重要项目之一，尚未得到这方面的全面保证，”该官员称。

美国和北约代表对土耳其选择中国精密机械表示不满。

土耳其官员告诉路透，除了美国雷神公司(RTN.N)和欧洲防空导弹公司（Eurosam）提交了竞标书之外，在竞标第一阶段即被淘汰出局的俄罗斯，仍渴望向土耳其提供地对空导弹系统。但土耳其目前并未与俄方进行商谈。

欧洲防空导弹公司在竞标中排名第二，雷神亦提交了标书，推销其爱国者导弹防御系统。

其中一名官员表示，国防部门代表1月底曾前往意大利与欧洲防空导弹公司商谈，他说“3月份，土耳其代表团将前往美国与另一个竞标企业会谈。最后，代表团将赴中国进行磋商。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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