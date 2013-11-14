土耳其官员称需至少6个月才能决定与中国的导弹合同

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔11月14日 - 土耳其国防部高官巴亚尔(Murad Bayar)周四表示，土耳其关于是否与中国一家遭美国制裁的企业共同生产防空和导弹防御系统的决定很可能至少需要六个月。
土耳其9月曾宣布，选择中国精密机械进出口总公司的导弹防御系统投标方案。参与竞标的还有俄罗斯、美国和欧洲企业。土耳其的这一决定令北约成员国震惊不已。
土耳其官员随后表示，与中国企业的导弹防御合同尚未尘埃落定。
巴亚尔在伊斯坦布尔对记者表示：“我们的近期目标是在大约6个月内（与中国）在合同谈判上达到一个合理程度，并搞清楚是否能与第一选择实施该计划。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。