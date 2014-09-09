土耳其称同法国磋商购买导弹系统，与中国存在分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉9月8日 - 土耳其总统埃尔多安称，该国正在与法国方面磋商购买远程导弹防御系统，之前同中国方面的谈判存在分歧。

美国和北约官员曾表示，如果土耳其同中国在远程导弹防御系统方面进行合作，将会产生武器装备兼容问题和安全问题。

在土耳其去年9月的相关招标中，欧洲导弹制造商MBDA和法国公司Thales 共同拥有的Eurosam位居第二，输给过报价34亿美元的中国精密机械进出口总公司（CPMIEC）。

民营电视频道NTV周日报导称，埃尔多安在威尔士参加北约峰会回国后对记者称：“（土耳其）同中国就导弹防御系统进行谈判时在合作生产和专有技术方面出现了一些分歧。”

“（同中国方面的）谈判仍在继续，但在名单上排名第二的法国方面提出了新的报价。我方同法国方面的谈判眼下正在继续。对于我方而言，合作生产非常、非常重要，”埃尔多安称。

埃尔多安办公室周一证实了上述言论。（完）