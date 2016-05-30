土耳其4月外国游客数减少28% 遭遇17年来最大降幅

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路透安卡拉/伊斯坦布尔5月27日 （记者 Nevzat Devranoglu/Daren Butler） - 官方数据周五显示，鉴于土耳其与俄罗斯的紧张关系以及系列爆炸案之后的安全担忧，土耳其的外国游客数4月下滑28%，为17年来的最大降幅。

土耳其经济正遭受出口放缓和民间投资疲弱之痛，游客数下滑料带来更多冲击。一些经济学家预计，土耳其旅游收入今年将下滑四分之一，造成约80亿美元损失，相当于GDP的1%。

5-8月是土耳其旅游旺季，欧洲游客这期间通常前往土耳其南部海滩度假，而游客数下滑不是好兆头。

“随着我们从旅游淡季走向旺季，游客数据恶化变得越来越明显。”Finansbank经济学家Deniz Cicek在致客户的研究报告中表示。

数据显示，4月游客数为175万，同比下滑28.07%，录得1999年5月以来最大降幅。1999年5月，库尔德工人党在其领导人阿卜杜拉·奥贾兰（Abdullah Ocalan）被抓后发动爆炸袭击，并警告游客不要前往土耳其。

数据显示，俄罗斯游客数减少近80%。俄罗斯通常是土耳其第二大客源国，排在德国之后，但在土耳其去年击落一架俄罗斯战机后，俄罗斯赴土游客锐减。

德国游客数下滑逾三分之一。

“今年不仅俄罗斯（赴土）游客数大幅下滑，某种程度上土耳其的所有重要旅游合作伙伴也是如此。”Cicek说道。(完)