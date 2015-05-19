美国及联合国等对埃及判处穆尔西等人死刑深表关切

(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉5月18日（记者 Ercan Gurses） - 美国及联合国周一对埃及前总统穆尔西及逾100名埃及穆兄会支持者被判死刑深表关切。与此同时，土耳其警告称，如果这些人被执行死刑，可能在中东引发骚乱。
联合国秘书长潘基文表示会密切关注这些死刑案件的上诉程序，并且敦促采取促进法治的措施。
美国国务院称，埃及进行集体审判的做法不公平，这是通常用来对付反对派或非暴力活动人士的做法。
“埃及法院再次对包括该国前总统穆尔西在内的100多名被告集体判处死刑，我方对此深表关切，”美国国务院发言人拉特基（Jeff Rathke）在华盛顿对记者说。
埃及一法院周日寻求对卷入2011年一宗集体越狱案的穆尔西及106名穆兄会支持者判处死刑，相关方面预计会在6月2日作出最终裁决。
土耳其总统发言人Ibrahim Kalin在安卡拉警告称，如果埃及执行这样的死刑，可能令中东陷入骚乱。
该发言人称这样的判决“违反公正原则”，并呼吁国际社会给予更强烈的谴责。
“此事需要普遍关注。这个裁决及其执行会令中东陷入骚乱，”他对记者说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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