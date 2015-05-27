土耳其总统埃尔多安力争打造武器出口大国

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉5月27日（记者 Jonny Hogg/Can Sezer） - 北约各成员国中土耳其的军队规模仅次于美国，而今土总统埃尔多安希望该国国防工业发展能与其军力匹配。
埃尔多安希望数年内土耳其所有军事装备全部国产，这反映出他希望发挥更大区域影响力、摆脱西方盟国实现独立自主的雄心。
土耳其下月将举行议会选举，埃尔多安努力争取民众对执政党--正义与发展党的支持，他多次呼吁将土耳其发展成武器出口大国。
埃尔多安曾宣称要努力恢复当初奥斯曼帝国的辉煌，他还兴建了有1,000个房间的总统府，这招致反对派的抨击。
埃尔多安本月在伊斯坦布尔的一次国防工业会议上说：“只要这个世界上还有行凶者，我们就得做好防御准备。”
他说：“我们的目标是，到2023年我们的国防工业完全摆脱对外国的依赖。”2023年是土耳其建国百年。
土耳其每年国防支出约180亿美元，但国产军事装备所占比重刚过一半。土耳其武器出口去年增长了18%至16.5亿美元，有坦克和步兵步枪接近准备量产。
军舰和战斗机项目仍在早期设计阶段，但埃尔多安希望2023年可投产，他希望届时武器出口额将达到250亿美元。
土耳其《自由报》（Hurriyet）的专栏作家暨国防分析人士贝克迪尔（Burak Bekdil）说：“土耳其的统治者坚信，如果没有具威慑力的军事力量，就不能成为他们所希望的地区强国。”
土耳其现在有两大国防企业Aselsan和TUSAS。倘若土耳其国防业真想与西方国防巨头抗衡，就必须实现其武器出口市场多样化，从欧洲转向亚洲、中东和非洲。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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