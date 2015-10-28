焦点：土耳其的政治乱局或令其重蹈叙伊邻国覆辙

2015年10月25日，伊斯坦布尔，在土耳其正义与发展党（AKP）竞选活动现场执勤的一名特警。 REUTERS/Osman Orsal

路透10月27日 （记者 Samia Nakhoul） - 恐怖笼罩之下，本应出现团结的一刻。

土耳其中部安纳托利亚地区的科尼亚，正在举行2016年欧洲足球锦标赛预选赛土耳其对阵冰岛的一场比赛，两支队伍的队员们低着头站在场上，为三天前安卡拉自杀性爆炸的102名遇难者默哀一分钟。

但观众席上一些地方却爆发出嘲笑和嘘声，他们高喊右翼口号和“真主伟大”（Allahu Akbar）。这一幕看不到爆炸事件如何给土耳其带来团结，却曝出了土耳其内部的分歧。

土耳其内部的“伊斯兰国”追随者实施了安卡拉爆炸案，目标是亲库尔德的联盟--人民民主党、左翼活动人士和工会主义者，当时他们正聚集在一起抗议在土耳其东南部安全部队与库尔德武装分子之间发生的冲突。

这是土耳其史上最致命的恐怖袭击，但却完全未能给土耳其带来团结，只是加剧了该国的两极化。在科尼亚体育场表现出的这幕仇恨，令预选赛土耳其对垒冰岛队的胜利黯然失色。

“难道我们对他们（安卡拉爆炸案的遇难者）没有同情心吗？为什么还会有嘘声？怎样才能让我们尊敬已逝之人？我们真的对这些情感如此陌生了吗？”土耳其国家足球队前教练德尼兹利（Mustafa Denizli）在《自由报》上写道。

土耳其面临滑入民族和宗派冲突泥潭的危险，这些冲突已让土耳其南方邻国伊拉克和叙利亚饱受磨难。在一些警惕的分析家看来，土耳其有重蹈邻国覆辙之势。

“我们正变得越来越像叙利亚，我们越来越像中东国家，而非欧洲国家，”资深分析家Cengiz Candar说道。

土耳其官员否认了这些比较。他们称，土耳其是一个稳定的民主国家，且叙利亚战火并非只冲击土耳其--欧盟亦受其害。

2013年以前，土耳其一直被视为是稳定的柱石。土耳其十年来的温和伊斯兰政府加强了该国与西方的联系及其在中东的影响力。

但2013年6月当土耳其西部和沿海城市爆发示威活动，抗议他们认为的日益专制的土耳其总理埃尔多安的统治之后，一切便都开始改变。埃尔多安平息了示威活动，并对媒体进行压制。在检察官对埃尔多安的部长和家属的腐败嫌疑展开调查之后，他开始夺取司法和安全权力。埃尔多安谴责外国阴谋策划推翻他。

埃尔多安2014年当选为土耳其总统之后，通过推动他创立的正义与发展党（AKP）获得议会足够多数席位，将土耳其的议会制改成总统制。

土耳其选民抵制独裁统治的前景，在今年6月的大选中，AKP自2002年来首次丧失多数地位。

AKP与其他政党组建联合政府未果，埃尔多安建议在11月1日再次进行选举。

土耳其一直两极化的政治局势自此更加恶化。（完）