当恐慌滋长 新兴市场可能像以前一样全军覆没

2014年1月24日在阿根廷央行大楼前拍到的图片。 REUTERS/Enrique Marcarian

* 土耳其和阿根廷的不幸正危害到更多健康经济体

* 巴西与俄罗斯可能紧随其后陷入危机--基金经理

* 投资者逃离时不分好坏一律脱手

路透伦敦/纽约/新加坡1月27日 -与15年前相比，新兴市场可能已经脱胎换骨，不复当年柔弱、一碰就接连倒下的样子；但如今当投资者出于恐慌再次不分青红皂白地抛售时，新兴市场还是脆弱不堪。

就算与土耳其和阿根廷的情况完全不同，墨西哥和波兰等相对健康的经济体现在也感受到了灼烧，令外界愈发怀疑新兴市场并未对此类恐慌蔓延产生任何免疫力。

席卷发展中国家的大火开始像极了以前的货币抛售，比如始于1997年的亚洲、俄罗斯和拉美金融危机。

富达(Fidelity)股票部门全球投资总监DominicRossi，将股汇债市当前这轮大跌比作看一场老电影，一些大型新兴市场可能成为主角。

“我们以前看过这场电影，”他说，“随着潮水退去，一个又一个新兴国家搁浅在沙滩上。最先搁浅的是力量最弱的国家如阿根廷和土耳其，巴西、俄罗斯及其他国家紧随其后。”

近年来，新兴市场因不断吸入美国联邦储备委员会(美联储,FED)量化宽松政策所产生的大量低价资金而膨胀。这部分资金多为追逐高额回报率而流进发展中经济体。然而随着美联储缩减刺激举措，资金的流向开始逆转，那些经济和政治问题最为严重的国家--特别是阿根廷与土耳其的货币汇价，首当其冲地大幅跳水。

捱过了数次危机之后，投资者的行为或许并没有太多改变，尽管许多新兴经济体的汇率更加具有弹性，且拥有几万亿美元的外汇储备。新兴市场可能再次经历1990年代外资出逃之痛的主要理由有三个。

首先是过去10年流入新兴市场资金的数量，已经超过了1990年代外资仓皇出逃现象发生前的总规模。

其次，新兴市场透过债券市场得到的贷款一直在增加，数额高于曾占主导地位的银行直接贷款，而后者往往涉及到银行、公司和国家三者之间的长期关系。

第三，过去10年里，可以说追随指数的上市交易基金(ETF)加剧了流入新兴市场的资金数量，这让新兴市场更加容易受到热钱撤出的拖累。

高盛集团首席执行官布兰克梵(LloydBlankfein)对路透电视表示，因此，尽管新兴经济体在转型、拥有较高的信用评级、优异的资产负债状况和基础设施，但当市场下跌时，投资者仍倾向于全面抛售发展中国家资产。

布兰克梵表示，投资者进入某个市场时会对投资品种左挑右选，但在匆忙撤出时则不会看得那么仔细。

“当市况很好的时候，各个新兴市场就像信誉业务，都有自己的名号，”他说，“但当市况糟糕时，忘掉那些名字吧，这是宏观事件。忘掉它们之间的差异，它们都是新兴市场。”

**潮起潮落**

国际金融协会估计，自2005年以来，通过制造业与服务领域的直接投资、企业并购、股票与债券投资等渠道，新兴市场吸引了大约7万亿美元。

摩根大通估计，未偿还的新兴市场债券高达10万亿美元，而1993年只有4,220亿美元。以新兴市场指数为基准的基金资产为6,030亿美元，是2007年时的两倍多。目前追踪MSCI主要新兴市场指数的资产超过1.3万亿美元。

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的共同基金数据显示，过去10年净流入新兴市场债市与股市的资金为4,120亿美元。

理柏指出，重要的是，在此期间，新兴经济体没有出现什么重大低落期，只是在2008年全球金融危机和2013年出现净赎回。

许多人士表示，这导致的结果是，当回报低于某一水准时，基金赎回活动就会像滚雪球一样一发不可收拾。

在一两个市场中出现损失，就可能使得基金经理别无选择，只能结清其它仓位，以保护基金的资产净值(NAV)。NAV是基金相对于标的资产获利情况的主要指标。

但ETF大受欢迎可能加剧了新兴市场固有的波动性，许多人这样认为。EPFRGlobal追踪的新兴股市ETF的资产鼓胀到约3,000亿美元的高峰，是2008年的三倍，而2004年时几乎为零。

不同于共同基金，这些比较便宜和流动性很高的投资工具全天持续更新价格，带来更多的波动。

上周ETF约占25亿美元新兴股市外流资金的一半。EPFRGlobal表示，本周迄今为止，净流出41.2亿美元，相当于已流出总规模57亿美元的四分之三。

“在繁荣时期ETF帮助热钱进入，现在则同样帮助热钱流出，”De Vere的投资策略师Tom Elliott表示。

“必须分清长期投资者与投机者。前者把新兴市场放入养老基金，而后者则期望立即获得回报，几乎肯定会使用某些停止机制，比如NAV，在上涨或下跌方面都会设置停止机制。”

抛压蔓延的另一个通道是新兴市场的公司债。

随着企业借款渠道自银团贷款市场转移，自2010年来公司债发行规模激增。虽然银行不会面临每日流动性约束，但基金必须满足每日投资者赎回的流动性要求。这意味着基金可能被迫突然出售大笔债券投资，从而加剧了市场大幅修正的风险。

**没有区别**

随着被中国经济放缓，美国缩减刺激规模，以及新兴市场自身问题，如乌克兰当前的政治动荡等吓到的投资者忙不迭地撤出资金，那些无辜的新兴市场还将继续承受痛苦。

Coutts亚洲暨中东投资总监GaryDugan称：“当中国经济表现逊于预期，阿根廷和委内瑞拉评级遭调降，卢布身陷困境，以及乌克兰情势堪忧等等一连串坏消息接踵而至的时候，被吓出一身冷汗的投资者纷纷撤出资金，静观其变。”

投资者称，一些市场可能最终会受益，但不是现在。虽然从股票到外汇的各类资产的价格看似变得便宜，而且很多经济体的基本面还算稳健，但目前要涉足还是风险偏高。

决策者迫切地对外宣扬本国的投资价值，墨西哥和哥伦比亚财长都表示，相信投资者有能力辨别不同新兴市场的好坏。

不过路遥方知马力。

“我们彻底陷入金融危机传染模式。当面临现在这样的严重市场危机时，花费过多时间精挑细选是毫无意义的。”兴业银行新兴市场策略主管Benoit Anne说道。

他补充道：“趁现在全部抛掉。”(完)

(编译 王兴亚/洪曦/张涛/孙茉莉; 审校 徐文焰/石冠兰)

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