土耳其总统府澄清埃尔多安关于纳粹德国的言论

路透伊斯坦布尔1月1日 - 据土耳其媒体周五报导，土耳其总统埃尔多安称希特勒时代的德国是有效实行总统制的例子。土耳其总统府则称埃尔多安言论被媒体误读。

埃尔多安希望修改土耳其宪法，推动总统制，期望赋予总统更大权力，将该国礼仪性的总统职位变成类似美国、法国或俄罗斯制度中的最高行政首长。

周四埃尔多安被问及在保持土耳其单一体制的同时是否有实施总统制的可能，他回答道：“世界上有这样的例子。看希特勒时代的德国，你就能了解。”

据Dogan通讯社播出的录音，埃尔多安对记者表示：“之后在其他多个国家还有这样的例子”。

土耳其总统府则辩称，埃尔多安涉及纳粹德国的言论被误读了，称他并未称希特拉领导的德国是有效总统制的范例。

总统府称，埃尔多安是想说总统制在单一体制国家可以存在，而不管是总统制还是议会制都不能保证权力不被滥用。

土耳其执政党--正义与发展党（简称“正发党”）11月在议会选举中重新赢得多数优势后，将修宪作为重点议程。埃尔多安是该党创始人。

土耳其反对党认同有必要修改宪法，但不支持埃尔多安提出的总统制，担心这会导致权力过于集中。（完）