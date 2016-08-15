土耳其要求欧盟10月给土耳其人免签待遇 否则放弃移民协议

路透柏林8月15日 - 土耳其外交部长Mevlut Cavusoglu对一家德国报纸表示，欧盟应在10月给予前往欧盟的土耳其人免签证待遇，否则就应该搁置双方之间的移民协议。该协议涉及土耳其阻止非法移民进入欧盟。

周一出版的《德国画报》报导，当被问及欧盟若未能从10月开始给予土耳其人免签待遇，土耳其境内数十万难民是否会前往欧盟时，他对该报表示：“我不想谈论最坏情况--与欧盟的谈判正在继续，但很明显，我们要么同时采纳所有条约，要么就统统搁置。”(完)