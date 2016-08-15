土耳其要求欧盟10月给土耳其人免签待遇 否则放弃移民协议

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透柏林8月15日 - 土耳其外交部长Mevlut Cavusoglu对一家德国报纸表示，欧盟应在10月给予前往欧盟的土耳其人免签证待遇，否则就应该搁置双方之间的移民协议。该协议涉及土耳其阻止非法移民进入欧盟。
周一出版的《德国画报》报导，当被问及欧盟若未能从10月开始给予土耳其人免签待遇，土耳其境内数十万难民是否会前往欧盟时，他对该报表示：“我不想谈论最坏情况--与欧盟的谈判正在继续，但很明显，我们要么同时采纳所有条约，要么就统统搁置。”(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。