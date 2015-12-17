自与土耳其签署协议以来 欧盟几乎未看到移民数量下降--文件

路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟文件周四显示，土耳其两周前与欧盟签署协议，承诺限制移民从土耳其涌入欧洲，但自协议签署两周来，欧盟几乎没有看到迹象显示土耳其成功减少前往希腊各岛的移民。

这份来自卢森堡政府的报告称，11月29日签署协议后，每天从土耳其到来的移民数量约为4,000人，比11月早些时候每天5,000-6,000人略有下降。但这并不一定是土耳其采取行动的结果。

“人数减少可能还有其他原因，”路透看到的这份报告指出。

欧盟边境机构Frontex曾表示，11月抵达希腊的移民数量为10.8万，约为10月数量的一半，主要因为天气条件变差。（完）