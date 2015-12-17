自与土耳其签署协议以来 欧盟几乎未看到移民数量下降--文件

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟文件周四显示，土耳其两周前与欧盟签署协议，承诺限制移民从土耳其涌入欧洲，但自协议签署两周来，欧盟几乎没有看到迹象显示土耳其成功减少前往希腊各岛的移民。
这份来自卢森堡政府的报告称，11月29日签署协议后，每天从土耳其到来的移民数量约为4,000人，比11月早些时候每天5,000-6,000人略有下降。但这并不一定是土耳其采取行动的结果。
“人数减少可能还有其他原因，”路透看到的这份报告指出。
欧盟边境机构Frontex曾表示，11月抵达希腊的移民数量为10.8万，约为10月数量的一半，主要因为天气条件变差。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
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