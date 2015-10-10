土耳其首都安卡拉接连发生两起爆炸 至少30人死亡（更新版）

路透安卡拉10月10日 （记者 Ece Toksabay/Orhan Coskun) - 土耳其内政部称，首都安卡拉中央火车站外周六接连发生的两起爆炸已造成最少30人死亡，另有126人受伤。

土耳其内政部在书面声明中称，伤者正在多家医院接受治疗。

爆炸发生时有数百人聚在一起举行和平集会。土耳其政府官员称这是一次恐怖袭击事件。

路透一名记者看到现场有多具被旗帜和横幅覆盖的尸体，其中包括亲库尔德的反对派人民民主党成员，路上四散着血迹和人体残骸。

土耳其政府的两名官员向路透表示，有人称该袭击是一名自杀式炸弹袭击者制造的，土耳其政府正对此展开调查。土耳其总理达武特奥卢的办公室称，达武特奥卢将与警方和情报机构的负责人以及其他高级官员召开紧急会议。

目击证人称，两次爆炸发生在当地时间早上10：00点（0700 GMT）过后不久，间隔仅数秒，当时有数百人聚在一起举行计划中的“和平”游行，以抗议土耳其安全部队与土耳其东南的库尔德武装分子之间发生的冲突。

自7月土耳其政府对库尔德工人党武装分子的营地展开空袭以来，双方就爆发了暴力冲突。土耳其政府称，空袭是为了回击土耳其安全部队遭遇的日渐增多的袭击。双方冲突已致数百人死亡。（完）