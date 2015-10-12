土耳其爆炸案造成多达128人丧生 “伊斯兰国”为主要嫌疑对象

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透安卡拉10月11日（记者Orhan Coskun/Ece Toksabay） - 土耳其官员周日称，土耳其正就10日上午安卡拉发生的两起爆炸针对“伊斯兰国”武装展开调查；爆炸已造成多达128人丧生。总统埃尔多安的反对者将此次土耳其历史上最严重的袭击归咎于埃尔多安。
政府官员明确表示，土耳其11月的大选将如期举行，不会延期。
数千民众聚集在爆炸案发生的安卡拉火车站，许多人指责埃尔多安发动针对库尔德武装的军事行动煽动民族主义情绪，土政府对此则极力否认。
两名安全事务高层消息人士称，初步迹象表明“伊斯兰国”是安卡拉爆炸案幕后凶手，并称此案与7月土耳其边境小镇苏鲁克发生的自杀式爆炸极为相似。
“所有迹象都显示此次袭击是‘伊斯兰国’所为。我们（的调查）正全力集中在‘伊斯兰国’上，”一名消息人士对路透说道。
土耳其反对党--共和人民党领袖齐力达罗格卢(Ahmet Kilicdaroglu)称，他听说两名自杀式袭击者均为男性。
阿纳多卢通讯社称警方在行动中已拘押43名嫌犯。
土耳其人民民主党称爆炸案已造成128人丧生，其中已有120人确认身份。
土耳其总理办公室周六晚称，爆炸案造成95人死亡。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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