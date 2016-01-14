土耳其扣留七名伊斯坦布尔爆炸案涉案者 达武特奥卢谴责卡车炸弹袭击

路透安卡拉1月14日 - 土耳其内政部长Efkan Ala周四称，七名与“伊斯兰国”在伊斯坦布尔发动的自杀式炸弹袭击有关的人被扣留；袭击导致10名德国游客死亡。

一名炸弹客周二在伊斯坦布尔最热门的旅游景点发起自杀式爆炸攻击，这名被查证为伊斯兰国成员的炸弹客之前以难民身份从叙利亚进入土耳其。

土耳其媒体报道，当局迅速查证这名炸弹客为出生于沙特的28岁青年Nabil Fadli，该人一周前在一处移民中心留有指纹。

土耳其总理达武特奥卢周四强烈谴责昨夜土耳其东南部一个警察局遭到的卡车炸弹袭击，宣称土耳其将继续打击“任何种类的恐怖行为”。

达武特奥卢在安卡拉一个科技论坛上表示，小镇Cinar遭遇的袭击导致六人死亡，39人受伤。当局称袭击是库尔德武装发动的。（完）