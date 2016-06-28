土耳其伊斯坦布尔一机场发生自杀式爆炸事件 致28人死亡

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透伊斯坦布尔6月28日 - 土耳其伊斯坦布尔省长Vasip Sahin称，三名自杀式攻击者周二在伊斯坦布尔的阿塔图尔克国际机场入口处开火，然后引爆身上的炸弹，造成28人死亡，数十人受伤。
另一位土耳其官员称，两名袭击者即将到达机场到港大厅的安检口时，警方曾开火加以阻止，但他们引爆了炸弹。该机场是欧洲第三繁忙的机场。
Sahin对记者表示，爆炸造成28人死亡，约60人受伤。几名目击者称发生两次爆炸，但Sahin称，当局认为可能有三名自杀式攻击者。
这是今年又一起自杀式爆炸事件。目前尚没有人声称对这起袭击事件负责，但土耳其多安通讯社(Dogan news agency)援引警方消息人士报导，初步迹象表明，可能是伊斯兰国发动了这起袭击。
土耳其一位官员表示，确认袭击方还为时尚早。
土耳其航空公司一位官员表示，当局已经取消从该机场起飞的航班，乘客被安置到酒店。稍早一位机场官员表示，部分到港航班已经被分流到其他地方。(完)
(编译 李爽；审校 徐文焰)
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