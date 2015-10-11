土耳其情势：首都安卡拉发生爆炸，至少95人丧生

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透安卡拉10月10日 - 土耳其首都安卡拉火车站附近当地时间10日上午发生两起爆炸。这两起怀疑由自杀式袭击者制造的爆炸案导致至少95人丧生。
土耳其总理办公室称，246名伤者仍在接受治疗，其中48人处在重症监护中。
“像其它恐怖袭击一样，在安卡拉火车站发生的这起爆炸案针对的是我们的团结、统一、手足情谊和未来，”土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)称。
爆炸发生时，正有数以百计人聚在一起进行和平集会。
目前尚未有组织声称对该事件负责。但土耳其总理达武特奥卢(Ahmet Davutoglu)称，伊斯兰国(IS)、库尔德人或极左翼武装分子可能实施了此次爆炸。他表示，有确凿的证据显示，两名自杀式爆炸袭击者应当负责。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
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