土耳其情势：首都安卡拉发生爆炸，至少95人丧生

路透安卡拉10月10日 - 土耳其首都安卡拉火车站附近当地时间10日上午发生两起爆炸。这两起怀疑由自杀式袭击者制造的爆炸案导致至少95人丧生。

土耳其总理办公室称，246名伤者仍在接受治疗，其中48人处在重症监护中。

“像其它恐怖袭击一样，在安卡拉火车站发生的这起爆炸案针对的是我们的团结、统一、手足情谊和未来，”土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)称。

爆炸发生时，正有数以百计人聚在一起进行和平集会。

目前尚未有组织声称对该事件负责。但土耳其总理达武特奥卢(Ahmet Davutoglu)称，伊斯兰国(IS)、库尔德人或极左翼武装分子可能实施了此次爆炸。他表示，有确凿的证据显示，两名自杀式爆炸袭击者应当负责。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)