更新版 1-土耳其情势：首都安卡拉发生爆炸，至少95人丧生

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路透安卡拉10月11日 - 土耳其首都安卡拉火车站附近当地时间10日上午发生两起爆炸。这两起怀疑由自杀式袭击者制造的爆炸案导致至少95人丧生。

土耳其总理办公室称，246名伤者仍在接受治疗，其中48人处在重症监护中。

“像其它恐怖袭击一样，在安卡拉火车站发生的这起爆炸案针对的是我们的团结、统一、手足情谊和未来，”土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)称。

爆炸发生时有数百人聚在一起举行和平集会。土耳其政府官员称这是一次恐怖袭击事件。

目前尚未有组织声称对该事件负责。但土耳其总理达武特奥卢(Ahmet Davutoglu)称，伊斯兰国(IS)、库尔德人或极左翼武装分子可能实施了此次爆炸。他表示，有确凿的证据显示，两名自杀式爆炸袭击者应当负责。

路透一名记者看到现场有多具被旗帜和横幅覆盖的尸体，其中包括亲库尔德的反对派人民民主党成员，路上四散着血迹和人体残骸。

土耳其政府的两名官员向路透表示，有人称该袭击是一名自杀式炸弹袭击者制造的，土耳其政府正对此展开调查。土耳其总理达武特奥卢的办公室称，达武特奥卢将与警方和情报机构的负责人以及其他高级官员召开紧急会议。

目击证人称，两次爆炸发生在当地时间早上10：00点（0700 GMT）过后不久，间隔仅数秒，当时有数百人聚在一起举行计划中的“和平”游行，以抗议土耳其安全部队与土耳其东南的库尔德武装分子之间发生的冲突。