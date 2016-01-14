土耳其扣留七名伊斯坦布尔爆炸涉案者，达武特奥卢谴责卡车炸弹袭击

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉1月14日 - 土耳其内政部长Efkan Ala周四称，七名与“伊斯兰国”在伊斯坦布尔发动的自杀式炸弹袭击有关的人被扣留；袭击导致10名德国游客死亡。
一名炸弹客周二在伊斯坦布尔最热门的旅游景点发起自杀式爆炸攻击，这名被查证为伊斯兰国成员的炸弹客之前以难民身份从叙利亚进入土耳其。
土耳其媒体报导，当局迅速查证这名炸弹客为出生于沙特的28岁青年Nabil Fadli，该人一周前在一处移民中心留有指纹。
土耳其总理达武特奥卢周四强烈谴责昨夜土耳其东南部一个警察局遭到的卡车炸弹袭击，宣称土耳其将继续打击“任何种类的恐怖行为”。
达武特奥卢在安卡拉一个科技论坛上表示，小镇Cinar遭遇的袭击导致六人死亡，39人受伤。当局称袭击是库尔德武装发动的。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)