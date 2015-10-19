土耳其总理称已确认安卡拉爆炸案一名嫌犯的身份

路透伊斯坦布尔10月19日 - 土耳其总理达乌特奥卢周一称，土耳其当局已确认安卡拉爆炸案两名自杀式袭击者中其中一人的身份。此次爆炸案发生在10月10日，导致102人丧生。

达乌特奥卢接受土耳其AHaber TV采访时称，对另一名袭击者的调查仍在继续，并称拘留了15名与爆炸案有关的人，其中四人被押候。（完）