土耳其总理称已确认安卡拉爆炸案一名嫌犯的身份

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透伊斯坦布尔10月19日 - 土耳其总理达乌特奥卢周一称，土耳其当局已确认安卡拉爆炸案两名自杀式袭击者中其中一人的身份。此次爆炸案发生在10月10日，导致102人丧生。
达乌特奥卢接受土耳其AHaber TV采访时称，对另一名袭击者的调查仍在继续，并称拘留了15名与爆炸案有关的人，其中四人被押候。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。