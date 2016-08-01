土耳其政府逮捕11名参与上月政变中抓捕总统的军人--国有通讯社

网络安全专家寻勒索软件病毒蛛丝马迹 警告卷土重来风险
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
路透伊斯坦布尔8月1日 - 土耳其国有通讯社Anadolu周一称，该国特种部队逮捕了11名参与上月政变的在逃突击队员，他们试图在政变中捉住总统埃尔多安。
这11名士兵是7月15日晚间袭击土西南部旅游胜地Marmaris一酒店的突击队的一部分。当时总统埃尔多安正在该酒店度假，在接到身处危险的情报后，埃尔多安在他们到达酒店之前逃离。
周日土耳其又开除了近1,400名军人，并安排政府部长进入一个最高军事委员会，以收紧对军队的控制。
Anadolu报导称，在接到当地人报信之后，政府派遣宪兵特种部队前往Mugla省的Ula地区，并在直升机和无人机的支援下，抓捕了参与政变的逃亡士兵。
该通讯社称，据称总共有37名士兵参与了抓捕埃尔多安的行动，在此之前其中的25人已经被抓。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
路透北京5月19日 - 中国国家主席习近平周五对来访的韩国总统特使李海瓒表示，当前中韩关系处于关键阶段。中方重视中韩关系，愿同韩方一道，维护中韩关系来之不易的成果，推动中韩关系早日回到正常轨道。
路透华盛顿5月18日 - 美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。