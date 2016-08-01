土耳其政府逮捕11名参与上月政变中抓捕总统的军人--国有通讯社

路透伊斯坦布尔8月1日 - 土耳其国有通讯社Anadolu周一称，该国特种部队逮捕了11名参与上月政变的在逃突击队员，他们试图在政变中捉住总统埃尔多安。

这11名士兵是7月15日晚间袭击土西南部旅游胜地Marmaris一酒店的突击队的一部分。当时总统埃尔多安正在该酒店度假，在接到身处危险的情报后，埃尔多安在他们到达酒店之前逃离。

周日土耳其又开除了近1,400名军人，并安排政府部长进入一个最高军事委员会，以收紧对军队的控制。

Anadolu报导称，在接到当地人报信之后，政府派遣宪兵特种部队前往Mugla省的Ula地区，并在直升机和无人机的支援下，抓捕了参与政变的逃亡士兵。

该通讯社称，据称总共有37名士兵参与了抓捕埃尔多安的行动，在此之前其中的25人已经被抓。(完)