土耳其政府扩大对政变支持者的镇压 军队和司法系统6000人被捕

路透伊斯坦布尔/安卡拉7月17日 - 土耳其周日扩大对军事政变支持者的镇压，军队和司法系统中被捕的人数达到6,000人，政府表示，国家和经济都得到控制。

土耳其总统埃尔多安和政府指责流亡美国的穆斯林阿訇法土拉·葛兰(Fethullah Gulen)发起并策划了整个政变。葛兰以前是埃尔多安的盟友，埃尔多安指责他试图在法院、警察、军队和媒体中创立一个“平行架构”。

埃尔多安支持者聚集在他的伊斯坦布尔寓所前，要求对政变策划者处以死刑惩罚，土耳其早在2004年为了加入欧盟已废除了死刑。

“我们不能忽视这个需求，”埃尔多安对群众说道，“在民主体制下，人民不管说什么，都要实现它。”

他说，以葛兰为首的“恐怖集团”已经“毁掉了”军队，每个军阶都有人被拘捕，对这种“病毒”的肃清将继续下去。但葛兰否认与这次政变有瓜葛。

埃尔多安呼吁民众留在街道上支持政府直至周日夜间，他的支持者挤满了广场和大街小巷，按响喇叭并挥舞旗帜。

外交部公布的死亡人数上调至290人以上，其中有超过100人为反叛者，此外还有1,400人受伤。

预计土耳其即将展开大规模镇压活动，欧洲政要向埃尔多安发出警告，称政变企图并不能让他获得一张空白支票，可以为所欲为无视法律，他在巩固国内地位的同时，有可能在国际上陷于孤立。

NTV广播公司援引司法部长Bekir Bozdag的话称，预计会有更多人被捕。

截至周日晚间，当局逮捕了将近3,000名军事政变策划嫌疑人，涉及高级军官到底层士兵；在忠于埃尔多安的部队周六粉碎政变企图后，有相同数量的法官和检察官被捕。

一名官员称，被捕者中有Incirlik空军基地指挥官Bekir Ercan Van将军。美国飞机即是从Incirlik基地起飞对叙利亚和伊拉克境内的伊斯兰国武装分子发动空袭的。此外CNN土耳其广播电台称，埃尔多安的首席军事助手亦遭拘捕。(完)