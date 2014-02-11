特写：土耳其渔业资源萎缩 过度捕捞和污染是祸首

路透伊斯坦布尔2月10日(记者 Ali Morrow) -“鱼饼！鱼饼！”挤在土耳其伊斯坦布尔加拉塔大桥下的小贩们叫嚷着，像往常一样向饥饿的当地人和游客分发着鱼肉三明治。

但相比从博斯普鲁斯海峡和马尔马拉海打捞上来的海鲜，来自挪威的冷冻鲭鱼和从摩洛哥进口的鱼类更有可能取而代之填入由洋葱、生菜和泡菜做成的三明治。

土耳其曾拥有多个富饶的海洋渔场，但拜商业扩张和松懈监管所赐，如今的土耳其渔业生产急剧下滑。

非法捕捞和污染威胁着土耳其渔业。根据土耳其统计局的数据，约占年捕捞量三分之二的鳀鱼产量在2012年减少了28%。

为补充产鱼量，土耳其政府禁止在鱼类繁殖的夏季进行捕捞，并称政府正收紧监管。但这些行动似乎来得太迟，也太微不足道。

53岁的渔民Osman Korkmaz说：“20年前，你把胳膊放在水里，你就会抓到鱼，水里的鱼太多了。”他在博斯普鲁斯海峡和马尔马拉海打了40年的鱼。

从5月至7月，不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)研究员Aylin Ulman对150多名土耳其渔民进行了采访，以找出土耳其渔业发生改变的原因。

Ulman称，根据她的调查和土耳其1967年-2010年向联合国人提供的捕捞数据，土耳其捕鱼区的商业鱼类品种数量从20世纪60年代的30多种降至如今的5、6种。

她表示，人口增加、很多配备先进技术的船只、宽松的渔业法再加上更为松懈的执法力度、以及鱼类资源量的不可靠数据--渔民虚报捕捞数量以逃避税收和罚款--都是造成这一局面的因素。

仅伊斯坦布尔的人口就从1950年的的100万增加至现在的1,700万。与此同时，受助于政府从20世纪70年代和80年代的补贴，土耳其的渔船数量也在激增。土耳其政府当时希望通过发展这一行业，拥有可抗衡地中海邻国的渔船队伍。

目前，土耳其有450艘长40-60米的工业捕鱼船，除此之外还有超过1.7万艘拥有执照的小型渔船。

声纳技术使工业渔船成为世界上最具生产效率的工具，应用该技术的渔船的产鱼量占土耳其渔业年总产量的90%。

27岁的渔民Temel Sengun说：“我们有三台发电机，两辆绞车。”他展示了价格不菲的声纳和电子设备。

“我们的声纳可以检测到10公里之外的鱼群，且没有深度探测限制。”

然而对于僧多粥少的现状而言，光靠这一技术不足以保证渔民的生计。

Sengun说：“我家买了两艘拖网渔船，但现在我们认为这个想法很糟糕。现在拖网渔船和围网渔船太多了，完全没有节制。”

“我的祖父和父亲用他们的打渔收入在山上盖了房子……但我没有机会用自己的收入盖房子，我们的工作时间延长了很多，但鱼却更不值钱了。”

他说，欠缺配额制度、缺乏对非法捕鱼的惩戒以及鱼产品价格的下跌都促使渔民“铤而走险”。

一名土耳其农业部高官承认，非法捕捞对土耳其渔业构成了挑战，但他表示政府去年进行了6.5万次检查，政府也收紧了相关法规以缓解产量压力、支持合法渔民。

这名官员表示：“主要目标之一就是增加土耳其海域的鱼群数量。”他还称正在进行相关研究，将新的鱼种引入土耳其海域。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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