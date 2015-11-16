土耳其称曾两次通知法国一名巴黎袭击者的信息--高官

路透土耳其贝莱克11月16日（记者 Orhan Coskun/Humeyra Pamuk） - 土耳其政府一名高级官员周一称，土耳其曾于2014年12月和2015年6月两次告知巴黎恐怖袭击案中一名袭击者的信息。

这位官员表示，周五的袭击发生后，土耳其才收到法国提出的有关Ismael Omar Mostefai的情报请求。Mostefai于2013年进入土耳其，但没有离开的记录。

29岁的Mostefai来自巴黎西南部的沙特尔（Chartres），是法国警方正式确认名字的唯一一名袭击者。他的身份通过指纹被确定。

这位官员表示，土耳其在2014年10月10日收到法国提出的有关四名疑似恐怖分子的情报请求，在调查过程中发现了第五名嫌疑人Mostefai。土耳其将发现的信息两次告知法国，但在周五的袭击后才收到法国的回应。（完）