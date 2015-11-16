土耳其称曾两次通知法国一名巴黎袭击者的信息--高官

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透土耳其贝莱克11月16日（记者 Orhan Coskun/Humeyra Pamuk） - 土耳其政府一名高级官员周一称，土耳其曾于2014年12月和2015年6月两次告知巴黎恐怖袭击案中一名袭击者的信息。
这位官员表示，周五的袭击发生后，土耳其才收到法国提出的有关Ismael Omar Mostefai的情报请求。Mostefai于2013年进入土耳其，但没有离开的记录。
29岁的Mostefai来自巴黎西南部的沙特尔（Chartres），是法国警方正式确认名字的唯一一名袭击者。他的身份通过指纹被确定。
这位官员表示，土耳其在2014年10月10日收到法国提出的有关四名疑似恐怖分子的情报请求，在调查过程中发现了第五名嫌疑人Mostefai。土耳其将发现的信息两次告知法国，但在周五的袭击后才收到法国的回应。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。