土耳其称曾两次通知法国一名巴黎袭击者的信息--高官

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透土耳其贝莱克11月16日（记者 Orhan Coskun/Humeyra Pamuk） - 土耳其政府一名高级官员周一称，土耳其曾于2014年12月和2015年6月两次告知巴黎恐怖袭击案中一名袭击者的信息。
这位官员表示，周五的袭击发生后，土耳其才收到法国提出的有关Ismael Omar Mostefai的情报请求。Mostefai于2013年进入土耳其，但没有离开的记录。
29岁的Mostefai来自巴黎西南部的沙特尔（Chartres），是法国警方正式确认名字的唯一一名袭击者。他的身份通过指纹被确定。
这位官员表示，土耳其在2014年10月10日收到法国提出的有关四名疑似恐怖分子的情报请求，在调查过程中发现了第五名嫌疑人Mostefai。土耳其将发现的信息两次告知法国，但在周五的袭击后才收到法国的回应。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”