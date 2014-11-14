土耳其寻求在担任G20轮值主席国时提高其国际影响力

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔/安卡拉11月13日 - 土耳其计划借助即将担任G20轮值主席国的机会来推广其作为全球经济大国的形象，同时缓和外界对该国在世界舞台被日益孤立以及受到南部边境冲突打击的看法。
土耳其将于12月担任G20轮值主席国。由于不愿在打击“伊斯兰国”的行动中充当“排头兵”角色，该国与美国及欧洲的关系紧张。土耳其总统埃尔多安加强集权也引起了上述国家的关注。
土耳其主管经济的副总理Ali Babacan称，应对全球低迷的经济增长态势，增加低收入国家的话语权，属于土耳其担任G20轮值主席国期间的优先目标。Babacan是推广土耳其G20策略的先遣人员之一。
“在担任G20轮值主席国期间，土耳其会成为低收入、新兴国家与发达国家之间的桥梁，”Babacan在前往布里斯班出席G20峰会途中通过电邮对路透发表评论称。“我们的目的就是增强互动。”
推动G20成员国履行改革承诺以促进全球经济增长，可能也是土耳其担任G20轮值主席国期间的优先目标之一。
“这些目标是在澳大利亚担任轮值主席国期间设定的，但将在我国担任轮值主席国期间启动。国际货币基金组织（IMF）和经合组织（OECD）将进行技术方面的研究。”Babacan还称，G20成员国会密切关注相关进展。
“我们的口号是：‘履行承诺，否则就请解释’，”（Keep your word, or explain）Babacan说。
土耳其还需要妥善处理好本国的问题。
该国的决策者正在想方设法缓和通胀，该国的通胀率高于央行5%的目标。与此同时，土耳其经济增长停滞，该国政府上月将明年经济增长预期从5%调降至4%。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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