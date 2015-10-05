国际油市：今年全球石油产业投资料创纪录最大降幅--IEA总干事

路透伊斯坦布尔10月2日 - 国际能源署(IEA)总干事比罗尔(Fatih Birol)周五表示，今年全球石油产业投资料下滑20%，创纪录最大降幅。

去年油价腰斩，导致能源企业营收受挫，令这些企业不愿在勘探和生产方面支出。

“我们预计2015年全球石油产业投资将比2014年下降20%，”比罗尔在20国集团(G20)能源部长会议的新闻发布会上说，“这将是史上最大降幅。”

低于每桶50美元的油价，已经对大型石油公司、国家石油公司和独立石油公司的投资计划产生冲击，这些公司必须找到节省现金的方式。

现在削减投资将推迟现有油田的升级和前沿勘探，意味着未来数年产出将放缓。

一些分析师预计，油气价格在下滑或维持低位数年后将复苏。研究机构Morningstar上周对客户说，预计油市最早在2017年才会实现完全平衡。(完)