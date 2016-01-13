伊斯坦布尔爆炸中受伤的两名德国人情况仍很严重--土耳其内政部长

路透伊斯坦布尔1月13日 - 土耳其内政部长Efkan Ala周三称，周二在伊斯坦布尔自杀式炸弹袭击中受伤的两名德国公民情况仍很严重。这次袭击导致10人死亡，大多为德国游客。

“目前医院中有11名伤者……其中九人为德国籍，另外两人分别为挪威籍和秘鲁籍，”Ala与德国内政部长在伊斯坦布尔联合召开的新闻发布会上说道。

Ala还表示，随着爆炸事件调查的推进，已经扣留了一人；土耳其当局曾表示，袭击是一名近期来自叙利亚的“伊斯兰国”成员发动的。（完）