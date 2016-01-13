伊斯坦布尔爆炸中受伤的两名德国人情况仍很严重--土耳其内政部长

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伊斯坦布尔1月13日 - 土耳其内政部长Efkan Ala周三称，周二在伊斯坦布尔自杀式炸弹袭击中受伤的两名德国公民情况仍很严重。这次袭击导致10人死亡，大多为德国游客。
“目前医院中有11名伤者……其中九人为德国籍，另外两人分别为挪威籍和秘鲁籍，”Ala与德国内政部长在伊斯坦布尔联合召开的新闻发布会上说道。
Ala还表示，随着爆炸事件调查的推进，已经扣留了一人；土耳其当局曾表示，袭击是一名近期来自叙利亚的“伊斯兰国”成员发动的。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。