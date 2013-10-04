土耳其官员称极有可能与中国企业签署导弹防御合同

路透安卡拉10月3日（记者 Tulay Karadeniz/Jonathon Burch） - 土耳其国防部高官巴亚尔（Murad Bayar）周四称，土耳其可能与中国精密机械进出口总公司（CPMIEC）签署34亿美元的导弹防御合同。该计划已经导致土耳其与美国的关系紧张。

巴亚尔在安卡拉对记者表示，土耳其可能在六个月内与CPMIEC敲定协议。

土耳其国防部上周称，选择CPMIEC生产的FD-2000型导弹防御系统，参与竞标的还有俄罗斯、美国和欧洲企业。

巴亚尔虽然作出此番评论，但土耳其领导人曾强调，协议并未最终敲定。

美国对土耳其与CPMIEC合作表示“非常担忧”。美国之前以违反美国针对伊朗、朝鲜和叙利亚的《防扩散法案》为由，将CPMIEC列入了制裁名单。

巴亚尔表示，土耳其并未与中国分享任何北约防御体系的信息，也无需遵守针对CPMIEC的制裁，因为该制裁并非由联合国作出。

“这是入围名单，中国（企业）排在首位。我们将邀请中方，合作意向就在桌面上，我们会将这一意向转化为合同。”

“我们极有可能与最初选择的企业签署合同，”巴亚尔说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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