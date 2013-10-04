土耳其官员称极有可能与中国企业签署导弹防御合同

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透安卡拉10月3日（记者 Tulay Karadeniz/Jonathon Burch） - 土耳其国防部高官巴亚尔（Murad Bayar）周四称，土耳其可能与中国精密机械进出口总公司（CPMIEC）签署34亿美元的导弹防御合同。该计划已经导致土耳其与美国的关系紧张。
巴亚尔在安卡拉对记者表示，土耳其可能在六个月内与CPMIEC敲定协议。
土耳其国防部上周称，选择CPMIEC生产的FD-2000型导弹防御系统，参与竞标的还有俄罗斯、美国和欧洲企业。
巴亚尔虽然作出此番评论，但土耳其领导人曾强调，协议并未最终敲定。
美国对土耳其与CPMIEC合作表示“非常担忧”。美国之前以违反美国针对伊朗、朝鲜和叙利亚的《防扩散法案》为由，将CPMIEC列入了制裁名单。
巴亚尔表示，土耳其并未与中国分享任何北约防御体系的信息，也无需遵守针对CPMIEC的制裁，因为该制裁并非由联合国作出。
“这是入围名单，中国（企业）排在首位。我们将邀请中方，合作意向就在桌面上，我们会将这一意向转化为合同。”
“我们极有可能与最初选择的企业签署合同，”巴亚尔说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。