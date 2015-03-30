伊朗就土耳其总统言论召见土外交官

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透迪拜3月30日 - 据伊朗媒体报导，伊外交部周日召见了土耳其驻该国临时代办，针对土耳其总统埃尔多安此前指责伊朗试图主宰中东的言论表达抗议。
“我们召见土耳其临时代办……就土耳其总统埃尔多安的言论表达伊方的抗议，并要求（土方）作出明确回应，”伊朗半官方的Fars通讯社援引伊外交部女发言人Marzieh Afkham的话报导称。
伊朗外交部长扎里夫上周抨击了埃尔多安的指责，并称土耳其总统奉行有害于该地区的政策。
几名伊朗官员和议员已经要求政府取消埃尔多安计划下周对伊朗的访问。
埃尔多安周一表示，他仍计划访问伊朗。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”