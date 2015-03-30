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时事要闻 | 2015年 3月 30日 星期一 16:51 BJT

伊朗就土耳其总统言论召见土外交官

路透迪拜3月30日 - 据伊朗媒体报导，伊外交部周日召见了土耳其驻该国临时代办，针对土耳其总统埃尔多安此前指责伊朗试图主宰中东的言论表达抗议。

“我们召见土耳其临时代办……就土耳其总统埃尔多安的言论表达伊方的抗议，并要求（土方）作出明确回应，”伊朗半官方的Fars通讯社援引伊外交部女发言人Marzieh Afkham的话报导称。

伊朗外交部长扎里夫上周抨击了埃尔多安的指责，并称土耳其总统奉行有害于该地区的政策。

几名伊朗官员和议员已经要求政府取消埃尔多安计划下周对伊朗的访问。

埃尔多安周一表示，他仍计划访问伊朗。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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