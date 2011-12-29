土耳其空袭东南部土伊边境 致35人死亡--官员

土耳其和平民主党和当地官员周四表示，土耳其战机周三夜间在靠近伊拉克边境的东南部地区发动空袭，造成至少35人死亡，期间明显错将偷渡者当作库尔德武装分子。土耳其战机经常对边境地区的军事目标发动空袭，打击库尔德工人党游击队，并在游击队8月发动袭击後加大了空袭力度。路透