土耳其外长称土耳其与以色列关系正常化尚需一到两次会谈

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透安卡拉6月7日 - 土耳其外长恰武什奥卢周二称，土耳其与以色列关系正常化尚需一到两次会谈，且以色列解除对巴勒斯坦和加沙的援助封锁很重要。
恰武什奥卢接受土耳其国家广播公司TRT Haber采访时发表了上述评论。自以色列突击队袭击一艘赴加沙的土耳其援助船，造成10名土耳其人死亡后，两国一直处于不和状态。
以色列已排除结束对加沙的海上和空中封锁的可能性。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。