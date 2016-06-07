土耳其外长称土耳其与以色列关系正常化尚需一到两次会谈

路透安卡拉6月7日 - 土耳其外长恰武什奥卢周二称，土耳其与以色列关系正常化尚需一到两次会谈，且以色列解除对巴勒斯坦和加沙的援助封锁很重要。

恰武什奥卢接受土耳其国家广播公司TRT Haber采访时发表了上述评论。自以色列突击队袭击一艘赴加沙的土耳其援助船，造成10名土耳其人死亡后，两国一直处于不和状态。

以色列已排除结束对加沙的海上和空中封锁的可能性。(完)