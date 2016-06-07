土耳其外长称土耳其与以色列关系正常化尚需一到两次会谈

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透安卡拉6月7日 - 土耳其外长恰武什奥卢周二称，土耳其与以色列关系正常化尚需一到两次会谈，且以色列解除对巴勒斯坦和加沙的援助封锁很重要。
恰武什奥卢接受土耳其国家广播公司TRT Haber采访时发表了上述评论。自以色列突击队袭击一艘赴加沙的土耳其援助船，造成10名土耳其人死亡后，两国一直处于不和状态。
以色列已排除结束对加沙的海上和空中封锁的可能性。(完)
编译 刘珞焱 审校 王凤昌
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。