土耳其东南省份发生汽车爆炸袭击 5人死亡39人受伤（更新版）

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
（新增细节）
路透土耳其迪亚巴克尔1月14日 - 土耳其迪亚巴克尔省长办公室周四称，库尔德武装夜里在土耳其东南省份迪亚巴克尔的一警局所在地发动汽车爆炸袭击，造成5人死亡、39人受伤。
该办公室称，夜里11:30时分，库尔德工人党武装在位于迪亚巴克尔市Cinar区的一个警局及警察宿舍所在地发动了这次袭击。
汽车爆炸袭击遇难者的遗体是从废墟中移出的，其中包括两名警察亲属；伤者正在附近医院接受治疗。
迪亚巴克尔省长办公室声明称，库尔德工人武装还向该地区的另一安全机构大楼开枪，引起枪战，尚无死伤报告。 （完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)