土耳其东南省份发生汽车爆炸袭击 5人死亡39人受伤（更新版）

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路透土耳其迪亚巴克尔1月14日 - 土耳其迪亚巴克尔省长办公室周四称，库尔德武装夜里在土耳其东南省份迪亚巴克尔的一警局所在地发动汽车爆炸袭击，造成5人死亡、39人受伤。

该办公室称，夜里11:30时分，库尔德工人党武装在位于迪亚巴克尔市Cinar区的一个警局及警察宿舍所在地发动了这次袭击。

汽车爆炸袭击遇难者的遗体是从废墟中移出的，其中包括两名警察亲属；伤者正在附近医院接受治疗。

迪亚巴克尔省长办公室声明称，库尔德工人武装还向该地区的另一安全机构大楼开枪，引起枪战，尚无死伤报告。 （完）