土耳其东南省份发生汽车爆炸袭击 5人死亡39人受伤（更新版）

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
(新增细节。本文由路透中文网编译提供)
路透土耳其迪亚巴克尔1月14日 - 土耳其迪亚巴克尔省长办公室周四称，库尔德武装夜里在土耳其东南省份迪亚巴克尔的一警局所在地发动汽车爆炸袭击，造成5人死亡、39人受伤。
该办公室称，夜里11:30时分，库尔德工人党武装在位于迪亚巴克尔市Cinar区的一个警局及警察宿舍所在地发动了这次袭击。
汽车爆炸袭击遇难者的遗体是从废墟中移出的，其中包括两名警察亲属；伤者正在附近医院接受治疗。
迪亚巴克尔省长办公室声明称，库尔德工人武装还向该地区的另一安全机构大楼开枪，引起枪战，尚无死伤报告。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。