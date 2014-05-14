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时事要闻 | 2014年 5月 15日 星期四 07:17 BJT

土耳其矿难死亡人数升至238人 另有80人受伤

路透土耳其索玛5月14日 - 土耳其总理埃尔多安(TayyipErdogan)周三表示，该国西部矿难的死亡人数升至238人，另有80人受伤。

“根据初步统计，238人丧生，80人受伤，”埃尔多安在视察位于索玛的煤矿后于新闻发布会上表示。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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