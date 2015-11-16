土耳其取消34亿美元导弹防御系统招标--官员

路透土耳其贝莱克11月16日 - 土耳其总理办公室的一名官员周日对路透表示，土耳其已取消了2013年曾拟授予中国一家公司的一项价值34亿美元的远程导弹防御系统招标。

作为北约成员国的土耳其2013年选择中国精密机械进出口总公司为其提供价值34亿美元的导弹防御系统，引发美国和西方的担忧。

“已经决定将取消这项招标，”总理办公室的一名官员说道。“总理本周批准了这个决定。”

该官员称，土耳其正计划启动自行建设一个类似系统的计划。“土耳其将启动自己的项目，建设这样的防御系统。”

中国外交部发言人洪磊周一被问及该招标被取消时表示，他不了解相关情况。（完）