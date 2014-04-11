土耳其评等：穆迪将评级展望下调至负面，导致里拉下跌

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透伊斯坦布尔4月11日 - 穆迪周五将土耳其主权评级展望下调至负面，称因为政治动荡、外部融资压力增强和经济增长前景减弱，此举导致土耳其里拉下挫。
0712 GMT，里拉兑美元 跌至2.1195，周四尾盘报2.0975。同时土耳其公债收益率(殖利率)上升。
穆迪表示，促使其下调土耳其评级展望的一个因素是，受“政治不确定性升高和全球流动性降低”影响，该国外部融资压力提高。
庞大的经常帐赤字一直是土耳其经济的致命弱点。根据周五公布的数据，土耳其2月经常帐赤字从前月的49.3亿美元缩窄至31.9亿美元，略高于路透调查预估的赤字30.5亿美元。
穆迪补充称，鉴于土耳其近期经济增长前景放缓，且政策环境愈发不确定，促进增长的结构性改革前景可能会减弱。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。