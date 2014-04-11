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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 15:38 BJT

土耳其评等：穆迪将评级展望下调至负面，导致里拉下跌

路透伊斯坦布尔4月11日 - 穆迪周五将土耳其主权评级展望下调至负面，称因为政治动荡、外部融资压力增强和经济增长前景减弱，此举导致土耳其里拉下挫。

0712 GMT，里拉兑美元 跌至2.1195，周四尾盘报2.0975。同时土耳其公债收益率(殖利率)上升。

穆迪表示，促使其下调土耳其评级展望的一个因素是，受“政治不确定性升高和全球流动性降低”影响，该国外部融资压力提高。

庞大的经常帐赤字一直是土耳其经济的致命弱点。根据周五公布的数据，土耳其2月经常帐赤字从前月的49.3亿美元缩窄至31.9亿美元，略高于路透调查预估的赤字30.5亿美元。

穆迪补充称，鉴于土耳其近期经济增长前景放缓，且政策环境愈发不确定，促进增长的结构性改革前景可能会减弱。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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