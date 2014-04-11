土耳其评等：穆迪将评级展望下调至负面，导致里拉下跌

穆迪表示，促使其下调土耳其评级展望的一个因素是，受“政治不确定性升高和全球流动性降低”影响，该国外部融资压力提高。

庞大的经常帐赤字一直是土耳其经济的致命弱点。根据周五公布的数据，土耳其2月经常帐赤字从前月的49.3亿美元缩窄至31.9亿美元，略高于路透调查预估的赤字30.5亿美元。