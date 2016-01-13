香港《信报》：土耳其又遇恐袭 叙利亚再惹麻烦

（1月13日社评）

法国巴黎两个月前发生的恐怖袭击犹有余悸，土耳其又惊闻可怕的血案，该国最大城市伊斯坦布尔市中心著名景点苏丹艾哈迈德（Sultanahmet）广场发生爆炸。土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）严辞痛斥：「我强烈谴责伊斯坦布尔的骇人袭击，估计是由一名来自叙利亚的自杀式炸弹客发动，很不幸事件造成十人死亡，包括土耳其国民及外国人，另有十五人受伤。」副总理库特莫斯表示，根据现场人体屍块检验，证实凶徒是一九八八年出生的叙利亚人。此外，土耳其官员表示，爆炸很可能是极端组织「伊斯兰国」（IS）策动。

本港旅游业议会总干事董耀中表示，土耳其目前天气较冻，香港旅行团不多，只有一两团在当地，直至目前为止没有旅行社求助，暂时知道在当地的旅行团是完全安全。中国驻伊斯坦布尔总领馆指出，未收到中国公民伤亡报告。

爆炸现场是游客必到的繁华区域，地标建筑物包括「蓝色清真寺」（Blue Mosque或Sultanahmet Camii）及「圣苏菲亚大教堂」（Hagia Sophia，经历过东正教、天主教和伊斯兰教的洗礼，现在是一座博物馆）。可想而知，恐怖袭击主要针对的目标正正是从四方八面蜂拥而至的游客，务求达到震撼国际的效果。假如再一次证明是「伊斯兰国」的所作所为，原已错综复杂的中东局势必然再添变数。

特别惹人深思的是，去年十一月二十四日土耳其击落俄罗斯战机之后，怒不可遏的总统普京点名狠批土耳其是恐怖分子的幕后帮凶，甚至指控埃尔多安家族串通「伊斯兰国」走私黑市石油牟利。按照俄罗斯国防部副部长安东诺夫的讲法，「伊斯兰国」从叙利亚及伊拉克盗取石油，最大的客户就是土耳其，运油车源源不绝前往土国港口；埃尔多安的儿子是一家土耳其能源公司的拥有人，土耳其现任能源部长则是埃尔多安的女婿。若然普京指控属实，如何解释「伊斯兰国」「恩将仇报」在土耳其发动恐怖袭击？又假如，土耳其随后采取空袭之类的报复行动，会不会瞄准「伊斯兰国」操控之下的油田或者运油车？对于这些诡异的问题，尚待土耳其向外界提供一个说明。

从另一角度看，土耳其击落俄罗斯战机，其实与「伊斯兰国」有莫大关系，俄罗斯声称事发当日正在叙利亚执行空袭IS的军事行动，土耳其则说其战机越界。如今伊斯坦布尔遇袭，说不定让土俄两国锁定共同敌人，暂时搁下歧见，携手参与反恐。正如网上疯传普京在一九九九年讲过的金句：「原谅恐怖分子是上帝的事，我们的任务就是送他们见上帝。」

至于那个现已炸至粉身碎骨的叙利亚人，相信会为其祖国再惹来不少麻烦。众所周知，大部分流离失所的叙利亚人都是无辜的受害者，他们沦为难民涌往欧洲各地皆出于无奈，然而，确有小部分叙利亚人甘愿担当恐怖组织的死士，德国科隆最近又发生涉及叙利亚难民的集体性侵案。欧洲诸国包括土耳其在内，也许会由于忧虑恐怖袭击或者与难民相关的罪案而收紧移民政策，甚至封锁边境。事实上，以宽待难民闻名于世的德国总理默克尔目前备受压力，所以不得不明言，如果集体性侵案的疑犯确是难民，一定驱逐出境。

去年九月，叙利亚三岁小童Aylan Kurdi伏屍土耳其沙滩的照片，激发了全世界的同情心，难民悲歌成为国际焦点。事隔四个月之后，土耳其的旅游景点出现一个引爆炸弹的叙利亚人，同情心难免打折扣。尤其讽刺的是，德国大开方便之门，宽待叙利亚人在内的大批难民，但在伊斯坦布尔的血案之中，十名死者有九人来自德国。

土耳其又遇到恐袭，以默克尔为首的欧洲诸国领袖再一次面临棘手考验。釜底抽薪的解决办法，莫过于抛开各怀鬼胎的盘算，联合各国力量彻底歼灭与全人类为敌的「伊斯兰国」。