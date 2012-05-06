土耳其总理称叙反抗力量胜利在望

路透土耳其基利斯5月6日电---土耳其总理埃尔多安周日对叙利亚难民表示，叙利亚反抗力量胜利在望，而叙利亚总统阿萨德每天都在“失血”。

埃尔多安在基利斯的难民营受到热烈欢迎，人们高呼着“埃尔多安万岁”的口号。埃尔多安试图集合国际社会的支持，反对叙利亚政府对反抗分子的镇压。

埃尔多安表示：“阿萨德每天都在失血。”

“你们的胜利不远了。我们只有一个问题：停止流血冲突和眼泪，满足叙利亚民众的要求。”

叙利亚7日举行议会选举，大马士革表示选举显示该国正在进行改革。

尽管联合国监控的停火协议自上月便开始实施，但叙利亚的战斗还在持续。反抗力量与阿萨德政府军周日在叙利亚东部又爆发新的冲突。

大约有9,000名叙利亚难民在土耳其基利斯避难。埃尔多安表示，土耳其正在向2.3万余名叙利亚难民提供庇护。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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