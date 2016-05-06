土耳其总理达武特奥卢将卸任

路透安卡拉/伊斯坦布尔5月5日 （记者 Ercan Gurses/Nick Tattersall） - 土耳其总理达武特奥卢周四宣布将卸下正义与发展党（正发党）主席以及总理职务，似乎屈服于总统埃尔多安推动总统制的努力。

达武特奥卢称，他在动荡时期保全了正发党与政府，并称“强大的”正发党政府将保持下去。他在讲话中为自己的政绩辩护，但同时表态效忠埃尔多安。

达武特奥卢在正发党领导人会议后对记者称，以目前情形，他在5月22日召开的正发党特别会议上不会寻求继续担任党主席。正发党是土耳其执政党，由埃尔多安创立并主导。

达武特奥卢说：“我要对我们的党员说，直至今天我还领导着你们。从今以后，我是你们的一员。”

达武特奥卢卸任令土耳其陷入政治不确定性。欧洲目前需要土耳其协助控制难民危机，美国则需要土耳其为打击在叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”提供支持。

近期达武特奥卢与埃尔多安之间关系紧张。达武特奥卢的继任者可能会更愿意支持埃尔多安修改宪法、推动总统制的目标。反对者则称埃尔多安此举将走向专制。（完）