土耳其总理达武特奥卢将卸任

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉/伊斯坦布尔5月5日 （记者 Ercan Gurses/Nick Tattersall） - 土耳其总理达武特奥卢周四宣布将卸下正义与发展党（正发党）主席以及总理职务，似乎屈服于总统埃尔多安推动总统制的努力。
达武特奥卢称，他在动荡时期保全了正发党与政府，并称“强大的”正发党政府将保持下去。他在讲话中为自己的政绩辩护，但同时表态效忠埃尔多安。
达武特奥卢在正发党领导人会议后对记者称，以目前情形，他在5月22日召开的正发党特别会议上不会寻求继续担任党主席。正发党是土耳其执政党，由埃尔多安创立并主导。
达武特奥卢说：“我要对我们的党员说，直至今天我还领导着你们。从今以后，我是你们的一员。”
达武特奥卢卸任令土耳其陷入政治不确定性。欧洲目前需要土耳其协助控制难民危机，美国则需要土耳其为打击在叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”提供支持。
近期达武特奥卢与埃尔多安之间关系紧张。达武特奥卢的继任者可能会更愿意支持埃尔多安修改宪法、推动总统制的目标。反对者则称埃尔多安此举将走向专制。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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