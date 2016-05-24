土耳其反对党领袖强烈反对总统制 称将导致独裁

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透安卡拉5月24日 - 土耳其反对党--民族主义行动党领导人德夫莱特·巴赫切利（Devlet Bahceli）周二称，他强烈反对在土耳其推行总统制，称那将不可避免地导致专制，从长期看将令土耳其付出高昂代价。
土耳其执政党--正义与发展党一直希望在议会获得民族主义行动党的支持，以修改宪法引入总统制，或者引入一项过渡措施，允许国家元首可保留其党派关系的制度。
巴赫切利在议会称，他强烈反对上述两种制度。民族主义行动党正陷入领导权之争，此前该党数百名成员试图免除盘踞党魁位置近20年的巴赫切利的职务。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。