土耳其反对党领袖强烈反对总统制 称将导致独裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉5月24日 - 土耳其反对党--民族主义行动党领导人德夫莱特·巴赫切利（Devlet Bahceli）周二称，他强烈反对在土耳其推行总统制，称那将不可避免地导致专制，从长期看将令土耳其付出高昂代价。

土耳其执政党--正义与发展党一直希望在议会获得民族主义行动党的支持，以修改宪法引入总统制，或者引入一项过渡措施，允许国家元首可保留其党派关系的制度。

巴赫切利在议会称，他强烈反对上述两种制度。民族主义行动党正陷入领导权之争，此前该党数百名成员试图免除盘踞党魁位置近20年的巴赫切利的职务。(完)