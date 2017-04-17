土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票

路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。

库尔德人聚居的东南部地区，以及包括首都安卡拉及最大城市伊斯坦布尔在内的三大城市，经过选前激烈并充满分歧的造势活动后，看来将投下反对票。

埃尔多安表示，对于以总统制取代议会制的公投提案，2,500万民众已表示支持，“赞成”的比率为51.5%。

但这似乎未达到埃尔多安与执政的正义与发展党(AK Party)在公投造势时大力谋求的决定性胜利。不过安卡拉与伊斯坦布尔都有数以千计挥舞着国旗的支持者上街庆祝。

“这是土耳其共和国史上首次透过民主政治变更我们的执政体系，” 埃尔多安指的是数十年来困扰土耳其政局的军事政变，“这就是公投至关重要的原因。”

但主要反对党共和人民党(CHP)的领导人Kemal Kilicdaroglu称，公投的合法性有待商榷。

该党早些时候表示，会要求对最多60%的选票进行重新计票。此前土耳其最高选举委员会(YSK)宣布，将把没有官方戳印的选票计为有效选票，除非这些选票被证明有诈。

在伊斯坦布尔的富人区，有些人走上街头抗议，有些人则在家中敲打着锅碗瓢盆--这一表达不满的举动在2013年反对埃尔多安的抗议活动中很普遍。

一位在现场的路透摄影师称，在伊斯坦布尔的Besiktas社区，有逾300人进行抗议，阻塞了一条主要街道的交通。在安卡拉，正义与发展党(AK Party)的支持者和反对派的支持者在共和人民党总部附近发生了冲突。

在公投后亚洲时段的交易中，土耳其里拉兑美元TRYTOM=D3从周五的3.72涨至3.65。

同土耳其关系日益紧张的欧洲政界人士则表达了担忧。欧盟执委会周日称，鉴于只有微弱的多数支持，加上影响广泛，土耳其在修宪方面应当寻求广泛的全国共识。(完)