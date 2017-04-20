土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求

路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。

周日的公投勉强通过了土耳其近百年来最大一次政治体系改革，赋予了埃尔多安在这个北约成员国的广泛权威。

但公投前经历了激烈的造势，而执政党以微弱的优势通过修宪改革，凸显与反对派的深刻分歧，欧洲观察家和土耳其律师协会负责人均表示，统计没有官方戳印的选票违背选举法。

最高选举委员会称，已在长达七小时的会议上对来自CHP和其他两党的诉求进行了评议，最终以10:1的投票驳回诉求。

CHP副主席Bulent Tezcan回应称，该党正考虑向土耳其宪法法院或欧洲人权法庭起诉。(完)