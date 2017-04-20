土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
周日的公投勉强通过了土耳其近百年来最大一次政治体系改革，赋予了埃尔多安在这个北约成员国的广泛权威。
但公投前经历了激烈的造势，而执政党以微弱的优势通过修宪改革，凸显与反对派的深刻分歧，欧洲观察家和土耳其律师协会负责人均表示，统计没有官方戳印的选票违背选举法。
最高选举委员会称，已在长达七小时的会议上对来自CHP和其他两党的诉求进行了评议，最终以10:1的投票驳回诉求。
CHP副主席Bulent Tezcan回应称，该党正考虑向土耳其宪法法院或欧洲人权法庭起诉。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。